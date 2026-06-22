Radar na Trandžamentu: Šta se dešava u saobraćaju u Novom Sadu i okolini

Radio 021 pre 1 sat  |  021.rs
Radar na Trandžamentu: Šta se dešava u saobraćaju u Novom Sadu i okolini

Pratite šta se dešava u saobraćaju u Novom Sadu ovog ponedeljka, 22. juna - od gužvi i radova do radara i patrola. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Gužve, zastoje i radare možete prijaviti na 0600 100 200. Informacije o saobraćaju slušajte i na Radiju 021, na 92,2 MHz ili na radio021.rs. Pridržavajte se ograničenja i poštujte saobraćajna pravila. 11.35 - Sudar na uglu Partizanske i Temerinske kod Šela 11.05 - Radar na Trandžamentu 10.45 - Lančani sudar kod trafostanice u Bockama, ka Ledincima 10.30 - Patrola na ulazu u Šekspirovu ulicu iz Narodnog fronta, prema Limanskoj pijaci 10.15 - Još jedan udes na
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