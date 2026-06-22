Utorak u Novom Sadu: Mogući pljuskovi, isključenja i brojni događaji

Utorak je skoro tu, a šta nam sve donosi možete pogledati u nastavnu našeg vodiča. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Mogući su pljuskovi sa grmljavinom, brojna isključenja i radovi na ulicama Novog Sada, ali očekuju vas i zanimljivi događaji. Kao i uvek, mi smo tu da vas informišemo o svim najvažnijim dešavanjima, zato čitajte naš sajt i slušajte Radio 021. Vreme Utorak će u Novom Sadu biti veoma topao i očekuju se pljuskovi sa grmljavinom. Minimalna temperatura biće 20, a maksimalna dnevna 31 stepen. Trebalo bi da znate… Bez tople vode, na Novom naselju, će od 9 časova biti