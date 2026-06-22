ANEM: Nedopustivo zastrašivanje novinara i analitičara u istrazi ‘zvučnog topa’

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ANEM: Nedopustivo zastrašivanje novinara i analitičara u istrazi ‘zvučnog topa’
U saopštenju su ocenili da je nedopustivo da na meti istraga budu novinari i analitičari koji su se bavili i u javnosti komentarisali temu koja je uzburkala građane i javnost u poslednjih godinu dana. “Stavljanje meta na novinare i analitičare predstavlja pretnju po slobodu govora i izražavanja u Srbiji i to se mora hitno prekinuti”, navodi se. ANEM je preneo da je advokat Stefan Ćorda potvrdio medijima da je obavljen pretres stana i kancelarije Radića, kao i stana
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