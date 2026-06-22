Ziđin: Odluka Vlade Srbije o izradi Prostornog plana ne podrazumeva početak eksploatacije

Radio sto plus pre 1 sat
Ziđin: Odluka Vlade Srbije o izradi Prostornog plana ne podrazumeva početak eksploatacije
Ta firma navodi u saopštenju da će izrada Prostornog plana obuhvatiti prikupljanje i analizu relevantnih podataka, sagledavanje postojećeg stanja na terenu i razmatranje mogućnosti budućeg razvoja u skladu sa važećim zakonima i procedurama Srbije. “Kompanija će i ovaj proces sprovoditi odgovorno, transparentno i u saradnji sa nadležnim institucijama, lokalnim zajednicama, stručnom javnošću, organizacijama civilnog društva i svim drugim zainteresovanim stranama”;
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