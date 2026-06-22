Gasna elektrana u Nišu do 2030. godine?

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović razgovarala je sa gradonačelnikom Niša Dragoslavom Pavlovićem o daljim koracima na realizaciji projekta izgradnje gasne elektrane u Nišu, jednim od najznačajnijih energetskih projekata u Srbiji.

Ministarka je istakla da je reč o strateškom projektu koji se realizuje u okviru saradnje Srbije i Azerbejdžana, podsetivši da je sporazum o njegovoj realizaciji potpisan u februaru ove godine u prisustvu predsednika dve države. Prema njenim rečima, već su započete aktivnosti na izradi i usklađivanju planske dokumentacije, a usvojen je i prostorni plan Grada Niša, koji predstavlja osnov za nastavak pripreme projekta. Završetak izgradnje gasne elektrane planiran je