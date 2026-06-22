Svaki četvrti kontrolisani vozač u nekoj vrsti prekršaja: Skoro 1.800 vozilo pod dejstvom alkohola

Rešetka pre 5 sati
Svaki četvrti kontrolisani vozač u nekoj vrsti prekršaja: Skoro 1.800 vozilo pod dejstvom alkohola

Oko 270 vozača, zbog teške alkoholisanosti, zadržano u policijskim stanicama

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova tokom međunarodne akcije pojačane kontrole saobraćaja, sprovedene od 15. do 21. juna u saradnji sa članicama mreže saobraćajnih policija Evrope ROADPOL, isključili su iz saobraćaja 1.792 vozača zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i još 75 vozača zbog vožnje pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. Tokom sedmodnevne akcije kontrolisano je više od 66.500 vozača, a pored vožnje pod dejstvom alkohola i droga otkriveno
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