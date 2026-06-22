Vučić se sastao sa kineskim stručnjakom za veštačku inteligenciju Kaj-Fu Lijem

RINA pre 16 minuta
Vučić se sastao sa kineskim stručnjakom za veštačku inteligenciju Kaj-Fu Lijem

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Beogradu sa jednim od vodećih kineskih stručnjaka za veštačku inteligenciju Kaj-Fu Lijem, prenosi Kurir.

Sastanak je održan u 9 časova u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike. Kaj-Fu Li važi za jednog od poznatih svetskih stručnjaka u oblasti veštačke inteligencije i tehnoloških inovacija. Vučić je sa njim razgovarao o mogućnostima razvoja i primene veštačke inteligencije, kao i o značaju novih tehnologija za budući ekonomski i tehnološki napredak Srbije.
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