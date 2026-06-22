Najveći svetski skup ekonomista u Beogradu – kako da globalizam pobedi nacionalizam

Svetski kongres ekonomista, najveći naučni skup iz oblasti ekonomije u organizaciji Međunarodne ekonomske asocijacije (IEA), počinje danas u Beogradu i trajaće do 26. juna. Svečanom otvaranju prisustvovaće i predsednik Aleksandar Vučić.

Među ključnim temama biće budućnost globalizacije i pitanje da li se taj proces završava ili se nastavlja u novim oblicima. Kongres će, u Centru "Sava" okupiti više od 1.000 učesnika iz celog sveta, uključujući i dobitnike Nobelove nagrade. Posle gotovo 20 godina, ovaj najznačajniji svetski događaj u ekonomskoj struci vraća se u Evropu, a prvi put će biti organizovan u regionu jugoistočne Evrope. U narednim danima najavljeno i učešće prvog potpredsednika vlade i