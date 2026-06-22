Pretres stana i kancelarije vojnog analitičara Aleksandra Radića

Pripadnici policije, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, pretresli su stan i kancelariju vojnog analitičara Aleksandra Radića, potvrdilo je VJT. Radić je bio jedan od prvih koji su u javnosti govorili o upotrebi takozvanog "zvučnog topa“ tokom protesta 15. marta 2025. godine.

Sa Aleksandrom Radićem će biti obavljen i informativni razgovor "zbog njegovih spornih izjava u javnosti počev od 15. marta 2025. godine u vezi sa upotrebom 'zvučnog topa' od strane državnih organa prema građanima okupljenim na kraju protesta ranije istog dana", navodi se u saopštenju VJT. Tužilaštvo sumnja da je Radić, po prethodnom dogovoru, odmah posle protesta započeo širenje informacija o navodnoj upotrebi zvučnog topa. Više javno tužilaštvo u Beogradu