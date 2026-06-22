Sterling Braun napustio Partizan, karijeru nastavlja u novom klubu

RTS pre 5 sati
Sterling Braun napustio Partizan, karijeru nastavlja u novom klubu

Američki košarkaš Sterling Braun više neće nositi dres Partizana. Posle dve sezone provedene među crno-belima, iskusni bek napušta beogradski klub i karijeru nastavlja u novoj sredini.

Rastanak je dogovoren uz obeštećenje, pa će Partizan i finansijski profitirati od odlaska jednog od važnih igrača iz prethodnog perioda. Iako detalji transfera za sada nisu zvanično saopšteni, izvesno je da Braun neće biti deo tima u narednoj sezoni. Tokom boravka u Partizanu, Braun je bio značajan član ekipe zahvaljujući iskustvu i šuterskom doprinosu u napadu. Minule sezone je u Evroligi prosečno beležio 13,7 poena, 2,8 skokova i 2,3 asistencije, dok je u ABA
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