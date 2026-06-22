Ušakov: Rusija ne očekuje sprovođenje sporazuma iz Enkoridža, već pobedu; u napadu na Hersonsku oblast poginule dve osobe

RTS pre 51 minuta
Ušakov: Rusija ne očekuje sprovođenje sporazuma iz Enkoridža, već pobedu; u napadu na Hersonsku oblast poginule dve osobe

Rat u Ukrajini – 1.620. dan. Pomoćnik predsednika Rusije Jurij Ušakov izjavio je da Moskva ne očekuje sprovođenje dogovora postignutih u Enkoridžu, već pobedu i ostvarenje sopstvenih ciljeva. Dve osobe su poginule, a devet je povređeno u ukrajinskim napadima na deo Hersonske oblasti pod ruskom kontrolom.

Ukrajinske vlasti saopštile su da su u ruskim napadima na Poltavsku i Dnjepropetrovsku oblast poginule tri osobe, a više od 20 je povređeno, među kojima i deca. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski tvrdi da je Rusija tokom protekle sedmice lansirala oko 2.200 dronova, više od 1.800 navođenih bombi i 87 raketa. Sa druge strane, rusko Ministarstvo odbrane navelo je da je tokom prethodna 24 časa oboreno 483 ukrajinskih dronova, kao i da su pogođeni ukrajinski vojni
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