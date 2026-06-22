Bagei: Tehnički timovi delegacija SAD i Irana danas nastavljaju pregovore

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Bagei: Tehnički timovi delegacija SAD i Irana danas nastavljaju pregovore

TEHERAN - Portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei izjavio je danas da je iranska delegacija u nedelju prekinula sastanak sa delegacijom Sjedinjenih Američkih Država u Švajcarskoj, zbog pretećih izjava američkog predsednika Donalda Trampa, ali da će tehnički timovi delegacija dve zemlje nastaviti rad danas, i u narednim danima.

"Imali smo veoma dug dan na neki način. Sastanci su počeli u nedelju ujutru. Tokom četvorostranog sastanka objavljena je preteća izjava Sjedinjenih Država, što je navelo Iran da objavi da nije spreman da nastavi četvorostrani sastanak pod takvim okolnostima. Katar i Pakistan su pokušali da nastave razgovore, a mi smo rekli da to neće biti četvorostrani", rekao je Bagei, prenosi Tasnim. Istakao je da je "stav iranske delegacije da mora da prisili drugu stranu da
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