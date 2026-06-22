Hitno upozorenje RHMZ za područje južne Bačke i Srema na obilne pljuskove i grad

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Hitno upozorenje RHMZ za područje južne Bačke i Srema na obilne pljuskove i grad

NOVI SAD - Republiki hidrometereološki zavod izdao je hitno upozorenje za područje južne Bačke i Srema gde se, nešto pre 23 časa, očekuju lokalni obilni pljuskovi sa grmljavinom, uz kratkotrajnu pojavu sugradice i grada.

Upozorenje je izdato večeras i za područje Pomoravskog, Podunavskog i Braničevskog okruga, Bačke, Banata, kao i za jugoistočne delove Beograda - Grocka i okolina. RHMZ ranije danas je izdao hitno upozorenje za Zaječarski, Pirotski, Jablanički, Pčinjski, Mačvanski okrug, kao i za područje Ljiga i Lazarevca na intenzivne pljuskove sa grmljavinom, a lokalno i sugradicu i grad. Prema prognozi RHMZ-a, u AP Vojvodina, zapadnoj, centralnoj i istočnoj Srbiji danas i sutra
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