Objavljeni konačni rezultati završnog ispita, broj bodova u nivou prošlogodišnjih

RTV pre 1 sat  |  RTS, RTV
Objavljeni konačni rezultati završnog ispita, broj bodova u nivou prošlogodišnjih

BEOGRAD - Konačni rezultati završnog ispita su objavljeni, a prosečan broj bodova pokazuje da su učenici postigli rezultate na nivou prošlogodišnjih, saopštava Ministarstvo prosvete.

Nešto bolje rezultate mali maturanti su postigli na testu iz matematike i na trećem testu, dok su prosečni rezultati iz maternjeg jezika neznatno niži u odnosi na završni ispit koji je održan prošle godine, navodi se u saopštenju. Prosečan broj poena na završnom ispitu na testu iz matematike je 12.86 poena, što je za oko jedan bod više u odnosu na prošlu godinu. Prosečan broj bodova na trećem testu (svi predmeti) ove godine iznosi 14,74, što je za 0,23 poena više u
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