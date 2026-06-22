Od 1. jula nove kategorije vozila moraju za ulazak u EU da imaju pametne tahografe

BRISEL - Nova pravila za ulazak u EU stupiće na snagu 1. jula, a njima je predviđeno da laka komercijalna vozila (LCV) i kombiji s najvećom dopuštenom težinom, uključujući prikolicu, od između 2,5 i 3,5 tona, koja se bave međunarodnim prevozom moraju da ugrade pametne tahografe (G2V2).

Ovi uređaji moraju da beleže granične prelaze, mesta utovara, odnosno istovara, kao i aktivnost vozača. Sva laka komercijalna vozila/kombiji (2,5t - 3,5t) koji se bave međunarodnim prevozom ili kabotažom moraju da budu opremljeni pametnim tahografima druge generacije. Od primene ove mere izuzeta su laka teretna vozila do 3,5 tona, koja se uglavnom koriste za prevoz materijala na i sa gradilišta, kao i za rad na gradilištu. Za ta vozila neće važiti nova mera, pod