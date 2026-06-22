Od 15. do 21. juna isključena 1.792 vozača koji su vozili pod dejstvom alkohola

BEOGRAD - Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije u Direkciji policije, su tokom međunarodne akcije pojačane kontrole saobraćaja, sprovedene zajedno sa ostalim članicama ROADPOL (mreža saobraćajnih policija Evrope), od 15. do 21. juna isključili iz saobraćaja 1.792 vozača, zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i 75 vozača zbog upravljanja vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.

Tokom sedam dana trajanja akcije kontrolisano je više od 66.500 vozača, a pored navedenih prekršaja otkriveno je još 17.369 drugih prekršaja, saopštio je MUP. Čak 269 vozača zadržano je u službenim prostorijama jer su upravljali vozilom sa više od 1,20 promila alkohola u organizmu. MUP je, imajući u vidu da predstoji period održavanja velikog broja muzičkih festivala, koncerata i drugih manifestacija na kojima se okuplja veliki broj građana, posebno mladih,