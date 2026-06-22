Pretres stanova Aleksandara Radića zbog sumnje na Pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Pretres stanova Aleksandara Radića zbog sumnje na Pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja

BEOGRAD - Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova obavili su danas pretres stanova A.R. u okviru predistražnog postupka koji se vodi pred ovim tužilaštvom zbog postojanja osnova sumnje na izvršenje krivičnog dela Pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja ili nekog drugog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti, saopštilo je Više javno tužilaštvo u Beogradu (VJT).

Pretres je na zahtev tog tužilaštva naredio sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu. Kako se navodi u saopštenju VJT, sa A.R. će biti obavljen i informativni razgovor zbog njegovih spornih izjava u javnosti počev od 15. marta 2025. godine u vezi sa upotrebom "zvučnog topa" od strane državnih organa prema građanima okupljenim na kraju protesta ranije istog dana. Više javno tužilaštvo u Beogradu ističe da njegovo postupanje nema nikakve veze sa urednikom
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