RHMZ izdao upozorenje na jaku grmljavinu, u Vojvodini lokalno kiša praćena gradom

RTV pre 20 minuta  |  Tanjug
RHMZ izdao upozorenje na jaku grmljavinu, u Vojvodini lokalno kiša praćena gradom

NOVI SAD - Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je danas upozorenje za područje Srbije na jaku grmljavinu.

U Vojvodini, zapadnoj, centralnoj i istočnoj Srbiji danas i sutra, sa lokalnom pojavom kratkotrajnih vremenskih nepogoda praćenih većom količinom padavina za kratko vreme i pojavom grada. Takođe, RHMZ je izdao i upozorenje za područje Beograda na izražene grmlavinske procese. Danas posle podne i sutra, tokom dana u pojedinim delovima grada očekuju se lokalno obilniji pluskovi sa grmlavinom i kratkotrajna pojava grada. Pre podne i sredinom dana toplo i sparno u
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