Tramp rekao za Njujork tajms, zbog ocene rata u Iranu, da su korumpirane kukavice

RTV pre 12 minuta  |  Tanjug
Tramp rekao za Njujork tajms, zbog ocene rata u Iranu, da su korumpirane kukavice

VAŠINGTON - Američki predsednik Donald Tramp kritikovao je danas izveštavanje Njujork tajmsa o ratu Sjedinjenih Američkih Država sa Iranom, navodeći da nije tačna ocena analitičara, na koju se taj list poziva, da se nakon rata sa Iranom u toj zemlji ništa posebno nije promenilo, i da za taj list rade "korumpirane kukavice".

"Naslov u korumpiranom i propalom Njujork tajmsu - 'Šta se promenilo posle skoro 4 meseca rata? Analitičari kažu ne mnogo'. Stvarno? Njihova vojska je gotova, njihova mornarica je nestala, njihovo vazduhoplovstvo je nestalo, njihove lansirne rampe, rakete, dronovi i proizvodnja istih, skoro su nestali, njihova dva vodeca rukovodstva su nestala, njihova inflacija je na 250 odsto, njihova ekonomija je slomljena, njihovi vojnici ne primaju plate", rekao je Tramp u
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