U Beogradu počinje 21. Svetski kongres ekonomista

BEOGRAD - Svetski kongres ekonomista, najveći naučni skup iz oblasti ekonomije, u organizaciji Međunarodne ekonomske asocijacije (IEA), biće održan od danas do 26. juna u Beogradu, a svečanom otvaranju prisustvovaće i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Među ključnim temama biće budućnost globalizacije i pitanje da li se taj proces završava ili se nastavlja u novim oblicima. Kongres će, u Sava centru, okupiti više od 1.000 učesnika iz celog sveta, uključujući i dobitnike Nobelove nagrade. Posle gotovo 20 godina, ovaj najznačajniji svetski događaj u ekonomskoj struci vraća se u Evropu, a po prvi put će biti organizovan u regionu jugoistočne Evrope. U narednim danima najavljeno i učešće prvog potpredsednika vlade i