U saobraćajnoj nezgodi na auto-putu Miloš Veliki četiri osobe povređene

RTV pre 41 minuta  |  Tanjug
U saobraćajnoj nezgodi na auto-putu Miloš Veliki četiri osobe povređene

ČAČAK - U saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila noćas u tunelu Munjino brdo, četiri osobe su povređene. Iz Opšte bolnice u Čačku saopštili su da su posle udesa dovezene četiri punoletne osobe i da su obavljene dijagnostike i pregledi.

Svim povređenim sa konstatovane lake telesne povrede i oni su pušteni na kućno lečenje. Do sudara je došlo oko 21.40 sati na auto-putu Miloš Veliki od Čačka ka Požegi.
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Prijepoljac teško povređen u saobraćajnoj nesreći kod Bijelog Polja

Prijepoljac teško povređen u saobraćajnoj nesreći kod Bijelog Polja

PP media pre 6 minuta
Udes na autoputu Miloš Veliki: Četiri osobe povređene u tunelu Munjino brdo

Udes na autoputu Miloš Veliki: Četiri osobe povređene u tunelu Munjino brdo

Euronews pre 6 minuta
Prijepoljac teško povređen u saobraćajnoj nesreći kod Bijelog Polja

Prijepoljac teško povređen u saobraćajnoj nesreći kod Bijelog Polja

PP media pre 6 minuta
Težak udes na Milošu Velikom: Četiri osobe povređene nakon sudara u tunelu

Težak udes na Milošu Velikom: Četiri osobe povređene nakon sudara u tunelu

NIN pre 26 minuta
Oglasili se iz JKP "GSP Beograd" povodom nesreće na Bulevaru kralja Aleksandra: Dečaka je udario automobil

Oglasili se iz JKP "GSP Beograd" povodom nesreće na Bulevaru kralja Aleksandra: Dečaka je udario automobil

Nova pre 21 minuta
JKP GSP Beograd: Tramvaj nije udario dečaka, nezgodu izazvao automobil

JKP GSP Beograd: Tramvaj nije udario dečaka, nezgodu izazvao automobil

Euronews pre 16 minuta
Četvoro povređenih u saobraćajnoj nezgodi na auto-putu Miloš Veliki

Četvoro povređenih u saobraćajnoj nezgodi na auto-putu Miloš Veliki

Politika pre 21 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Čačak

Regioni, najnovije vesti »

Ove nedelje sednice Veća i Skupštine grada

Ove nedelje sednice Veća i Skupštine grada

Plus online pre 6 minuta
Porodica Sandić kreće iz Vladičinog Hana: Moravom za NURDOR

Porodica Sandić kreće iz Vladičinog Hana: Moravom za NURDOR

OK radio pre 6 minuta
Prijepoljac teško povređen u saobraćajnoj nesreći kod Bijelog Polja

Prijepoljac teško povređen u saobraćajnoj nesreći kod Bijelog Polja

PP media pre 6 minuta
Udes na autoputu Miloš Veliki: Četiri osobe povređene u tunelu Munjino brdo

Udes na autoputu Miloš Veliki: Četiri osobe povređene u tunelu Munjino brdo

Euronews pre 6 minuta
Nakon sunčanog jutra stižu pljuskovi sa grmljavinom

Nakon sunčanog jutra stižu pljuskovi sa grmljavinom

Stav.life pre 1 minut