U saobraćajnoj nezgodi na auto-putu Miloš Veliki četiri osobe povređene

ČAČAK - U saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila noćas u tunelu Munjino brdo, četiri osobe su povređene. Iz Opšte bolnice u Čačku saopštili su da su posle udesa dovezene četiri punoletne osobe i da su obavljene dijagnostike i pregledi.

Svim povređenim sa konstatovane lake telesne povrede i oni su pušteni na kućno lečenje. Do sudara je došlo oko 21.40 sati na auto-putu Miloš Veliki od Čačka ka Požegi.