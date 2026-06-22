Vlada Srbije povećala akcize na derivate nafte za oko 12,5 odsto

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Vlada Srbije povećala akcize na derivate nafte za oko 12,5 odsto

BEOGRAD - Vlada Srbije povećala je iznose akciza na derivate nafte za oko 12,5 odsto, u odnosu na prethodnu sedmicu, a novi iznosi primenjivaće se od danas do 28. juna.

Prema novoj Odluci o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte koja je objavljena u Službenom glasniku, akciza na bezolovni benzin iznosi 64,80 dinara po litru, umesto 57,60 dinara koliko je bila do 21. juna. Akciza na gasna ulja (dizel) povećana je sa dosadašnjih 59,23 na 66,64 dinara po litru, a na olovni benzin sa 61,24 na 68,90 dinara po litru. Vlada Srbije donela je 14. maja odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na naftne derivate zbog
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