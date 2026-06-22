U Kataru od eksplozije tokom popravke terminala za izvoz gasa poginulo 13 ljudi

Najmanje 13 osoba je prošle noći poginulo u Kataru, a 66 povređeno eksplozijom tokom popravke terminala za izvoz prirodnog gasa, kojeg je Iran ranije bombardovao u okviru rata sa SAD i njihovim saveznicima na Bliskom istoku.

Eksplozija u industrijskoj zoni Ras Lafan mogla bi značajno da utiče na tržište gasa u svetu jer je Katar jedan od vodećih svetskih proizvođača prirodnog gasa. Katar je obustavio proizvodnju nakon blokade Ormuskog moreuza zbog koje je bila onemogućena isporuka gasa. Kako Iran popušta kontrolu nad moreuzom, dok se pregovori o trajnom okončanju rata nastavljaju, Katar je počeo radove na ponovnog pokretanju izvoznog terminala. U nedelju uveče, ti radovi su izazvali