Vlada Srbije povećala akcize na gorivo za 12,5 odsto za ovu nedelju

Serbian News Media pre 1 sat
Vlada Srbije povećala akcize na gorivo za 12,5 odsto za ovu nedelju

Vlada Srbije povećala je iznose akciza na derivate nafte za oko 12,5 odsto u odnosu na prošlu nedelju, objavila je danas eKapija.

Po toj odluci, koja se primenjuje od danas do 28. juna, akciza na bezolovni benzin iznosi 64,80 dinara po litru, dok je do juče bila 57,60 dinara. Akciza na gasna ulja (dizel) povećana je sa 59,23 na 66,64 dinara po litru, a na olovni benzin sa 61,24 na 68,90 dinara po litru. U sva tri slučaja reč je o povećanju od približno 12,5 odsto. Podseća se da je privremeno smanjenje akciza uvedeno sredinom maja kao mera za ublažavanje posledica rasta cena nafte na svetskom
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