Vremenska prognoza za utorak 23. jun 2026: Sutra promenljivo oblačno, toplo i nestabilno

Serbian News Media pre 1 sat
Vremenska prognoza za utorak 23. jun 2026: Sutra promenljivo oblačno, toplo i nestabilno

U Srbiji će sutra biti promenljivo oblačno, toplo i nestabilno vreme, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Veća verovatnoća za pljuskove, grmljavinu i kratkotrajan grad biće u Vojvodini, kao i zapadnoj i centralnoj Srbiji. Severni i severozapadni vetar biće slab do umeren. Najniža temperatura od 16 do 21, a najviša od 28 do 32. U Beogradu promenljivo oblačno, toplo i nestabilno vreme, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Lokalno moguća kratkotrajna pojava grada. Vetar slab do umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 19 do 21, a najviša dnevna oko
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