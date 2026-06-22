Vremenska prognoza za utorak 23. jun 2026: Sutra promenljivo oblačno, toplo i nestabilno
Serbian News Media pre 1 sat
U Srbiji će sutra biti promenljivo oblačno, toplo i nestabilno vreme, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.
Veća verovatnoća za pljuskove, grmljavinu i kratkotrajan grad biće u Vojvodini, kao i zapadnoj i centralnoj Srbiji. Severni i severozapadni vetar biće slab do umeren. Najniža temperatura od 16 do 21, a najviša od 28 do 32. U Beogradu promenljivo oblačno, toplo i nestabilno vreme, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Lokalno moguća kratkotrajna pojava grada. Vetar slab do umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 19 do 21, a najviša dnevna oko