Ziđin: Odluka Vlade Srbije o izradi Prostornog plana ne podrazumeva početak eksploatacije

Kompanija Ziđin Majning Srbija saopštila je da odluka Vlade Srbije o početku izrade Prostornog plana područja posebne namene rudarsko-metalurškog kompleksa „Čukaru Peki“ i „Malka Golaja“ ne podrazumeva početak eksploatacije.

Ta firma navodi u saopštenju da će izrada Prostornog plana obuhvatiti prikupljanje i analizu relevantnih podataka, sagledavanje postojećeg stanja na terenu i razmatranje mogućnosti budućeg razvoja u skladu sa važećim zakonima i procedurama Srbije. „Kompanija će i ovaj proces sprovoditi odgovorno, transparentno i u saradnji sa nadležnim institucijama, lokalnim zajednicama, stručnom javnošću, organizacijama civilnog društva i svim drugim zainteresovanim stranama“;