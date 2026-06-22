Ziđin: Odluka Vlade Srbije o izradi Prostornog plana ne podrazumeva početak eksploatacije

Serbian News Media pre 5 sati
Ziđin: Odluka Vlade Srbije o izradi Prostornog plana ne podrazumeva početak eksploatacije

Kompanija Ziđin Majning Srbija saopštila je da odluka Vlade Srbije o početku izrade Prostornog plana područja posebne namene rudarsko-metalurškog kompleksa „Čukaru Peki“ i „Malka Golaja“ ne podrazumeva početak eksploatacije.

Ta firma navodi u saopštenju da će izrada Prostornog plana obuhvatiti prikupljanje i analizu relevantnih podataka, sagledavanje postojećeg stanja na terenu i razmatranje mogućnosti budućeg razvoja u skladu sa važećim zakonima i procedurama Srbije. „Kompanija će i ovaj proces sprovoditi odgovorno, transparentno i u saradnji sa nadležnim institucijama, lokalnim zajednicama, stručnom javnošću, organizacijama civilnog društva i svim drugim zainteresovanim stranama“;
Otvori na snm.rs

Povezane vesti »

Serbia Zijin Mining: Početak izrade prostornog plana ne znači početak eksploatacije

Serbia Zijin Mining: Početak izrade prostornog plana ne znači početak eksploatacije

Kurir pre 44 minuta
Ziđin: Odluka Vlade Srbije o izradi Prostornog plana ne podrazumeva početak eksploatacije

Ziđin: Odluka Vlade Srbije o izradi Prostornog plana ne podrazumeva početak eksploatacije

N1 Info pre 3 sata
Ziđin: Odluka Vlade Srbije o izradi Prostornog plana ne podrazumeva početak eksploatacije

Ziđin: Odluka Vlade Srbije o izradi Prostornog plana ne podrazumeva početak eksploatacije

Radio sto plus pre 4 sati
Serbia Zijin Mining – Saopštenje

Serbia Zijin Mining – Saopštenje

Ozon press pre 5 sati
Vlada Srbije donela odluku o izradi Prostornog plana za rudarski kompleks u Boru i Zaječaru

Vlada Srbije donela odluku o izradi Prostornog plana za rudarski kompleks u Boru i Zaječaru

Sputnik pre 5 sati
Vlada donelu odluku o izradi Prostornog plana za rudarski kompleks u Boru i Zaječaru

Vlada donelu odluku o izradi Prostornog plana za rudarski kompleks u Boru i Zaječaru

Insajder pre 6 sati
Zijin finansira izradu prostornog plana na području nalazišta zlata i bakra u Boru i Zaječaru

Zijin finansira izradu prostornog plana na području nalazišta zlata i bakra u Boru i Zaječaru

Biznis.rs pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Vlada Srbije

Ekonomija, najnovije vesti »

SAD odobrile privremenu licencu za iransku naftu i petrohemijske proizvode

SAD odobrile privremenu licencu za iransku naftu i petrohemijske proizvode

Danas pre 5 sati
Ziđin: Odluka Vlade Srbije o izradi Prostornog plana ne podrazumeva početak eksploatacije

Ziđin: Odluka Vlade Srbije o izradi Prostornog plana ne podrazumeva početak eksploatacije

Danas pre 5 sati
"Svi vide 300 evra za sat rada, a niko ne vidi ovo"! Majstor za klime otkrio zašto se na ugradnju čeka mesec dana: Evo koliki…

"Svi vide 300 evra za sat rada, a niko ne vidi ovo"! Majstor za klime otkrio zašto se na ugradnju čeka mesec dana: Evo koliki su zapravo troškovi tog biznisa

Blic pre 29 minuta
Evropa traži izlaz iz zavisnosti od Kine: BiH ima mineral od strateškog značaja

Evropa traži izlaz iz zavisnosti od Kine: BiH ima mineral od strateškog značaja

Blic pre 49 minuta
Serbia Zijin Mining: Početak izrade prostornog plana ne znači početak eksploatacije

Serbia Zijin Mining: Početak izrade prostornog plana ne znači početak eksploatacije

Kurir pre 44 minuta