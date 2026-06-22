Đere i Lajović uspešni na W, Kecmanović jedva sa 303. na svetu

Laslo Đere i Dušan Lajović plasirali su se u drugo kolo kvalifikacija za Vimbldon.

Laslo je na startu savladao 231. tenisera Maksa Houkesa sa 6:4, 7:5. Đere je Holanđinu dozvolio dve brejk lopte, i to na 5:4 u prvom setu, ali je okrenuo i osvojio prvi set. Tvrd drugi set Laslo je prelomio brejkom u 11. gemu i sada ga čeka Amerikanac Majkl Dženg, 143. teniser sveta. Dušan Lajović pobedio je Lukasa Nojmajera i u drugom kolu čeka ga bolji iz duela Baks – Rodeš. Teniska vest stiže i sa Majorke – ništa od srpskog derbija u prvom kolu jer se Hamad