SP UŽIVO: Ako se pitate kad se nastavlja Francuska – Irak…

Sport klub pre 1 dan  |  Autor: Saša Ozmo
SP UŽIVO: Ako se pitate kad se nastavlja Francuska – Irak…

Druga utakmica Lea Mesija na šampionatu, Francuzi predvođeni raspoloženim Kilijanom Mbapeom, potencijalno tesan i zabavan meč Norveške i Senegala, pa sudar Alžira i Jordana za kraj.

To je program 12. dana Mundijala. U blogu Sport kluba, osim vesti i izjava, pronađite i najbolje fotografije, šale sa društvenih mreža i sve ono što Mundijal čini koloritnim. Mesi je dao het-trik u prvom kolu, Mbape je postigao dva gola, a njih dvojica biće u središtu pažnje u najpopularnijim terminima za evropsku publiku. Nastavili su da tresu mreže. Argentinac je dao dva gola, a Francuz doneo vođstvo protiv Iraka. Noć je rezervisana za Erlinga Holanda i njegovu
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