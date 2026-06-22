Đere i Lajović u drugom kolu kvalifikacija za Vimbldon – Kecmanović pobedio u Španiji

Laslo Đere, srpski teniser, plasirao se u drugo kolo kvalifikacija za Vimbldon pobedom protiv Holanđanina Maksa Hukesa rezultatom 6:4, 7:5. Još sigurniji bio je Dušan Lajović koji je savladao Lukasa Numajera rezultatom 6:4, 6:4.

Laslo Đere uspešno je startovao u borbi za glavni žreb Vimbldona. Srpski teniser za manje od sat i po vremena savladao je Maksa Hukesa koji nije uspeo da zapreti Đereu. Koliko je Laslo bio siguran govori i podatak da je protivniku tokom celog meča dopustio svega dve brejk lopte koje je obe spasao. U drugom kolu kvalifikacija srpski teniser igraće protiv Majkla Ženga, 143. tenisera sveta. U kvalifikacija za glavni žreb Vimbldona igra i Dušan Lajović koji je takođe