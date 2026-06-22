Navijači priredili spektakl zbog Obradovića: „Bio je to lak dogovor“ /video/

Sputnik pre 3 sata
Navijači priredili spektakl zbog Obradovića: „Bio je to lak dogovor“ /video/

Željko Obradović predstavljen je zvanično kao novi trener Panatinaikosa.

Željko Obradović preuzeo je trenersko mesto na klupi Panatinaikosa, a na predstavljanju je izneo prve utiske povodom povratka u Atinu. „Hvala Dimitrisu što mi je dao šansu da ponovo budem ovde. Cenim to. Bio je to lak dogovor i brzo smo se razumeli. Nikada nisam izgubio povezanost sa porodicom Janakopulos i sa ljudima ovde. Želim svima da se zahvalim na načinu na koji su me dočekali. Ovde sam dolazio sa Fenerbahčeom i Partizanom i svaki put je bilo posebno. Atina
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