Bitka za energetsku stabilnost Evrope: Nemačka oprezna oko slanja vojske u Ormuski moreuz, oglasio se ministar

Telegraf pre 31 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Bitka za energetsku stabilnost Evrope: Nemačka oprezna oko slanja vojske u Ormuski moreuz, oglasio se ministar

Nemački ministar odbrane Boris Pistorijus umanjio je nade u eventualno brzo raspoređivanje nemačkih snaga u okviru moguće vojne operacije oko otvaranja Ormuskog moreuza, prenosi Tagesšau.

Ključna tačka spoticanja u pregovorima između Sjedinjenih Američkih Država i Irana o okončanju njihovog sukoba je pitanje šta će se desiti u vezi sa Ormuskim moreuzom, i da li će ovaj plovni put, toliko važan za globalnu trgovinu, biti potpuno otvoren. Istovremeno se postavlja pitanje da li će u budućnosti postojati sistem putarine, kao i ko će biti odgovoran za bezbednost plovidbe kroz Ormuz. Razmatra se i moguće raspoređivanje nemačkih oružanih snaga na licu
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