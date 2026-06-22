Crni vikend u Čikagu: Najmanje sedam mrtvih i 38 povređenih u seriji pucnjava, Tramp poziva vojsku

Telegraf pre 3 sata  |  Telegraf.rs/Tanjug
Crni vikend u Čikagu: Najmanje sedam mrtvih i 38 povređenih u seriji pucnjava, Tramp poziva vojsku
U seriji pucnjava u Čikagu najmanje sedam osoba je ubijeno, a 38 povređeno od petka uveče, saopštila je policija, što je navelo predsednika SAD Donalda Trampa da ponovi svoj poziv na vojnu intervenciju u trećem najvećem gradu u Sjedinjenim Američkim Državama. “Zašto me guverner Pricker ne zove u pomoć? Mogao bih da učinim Čikago bezbednim gradom za jedan mesec, a za jednu godinu, bio bi jedan od najbezbednijih!“, napisao je on danas u objavi na svojoj društvenoj
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Alarmantno u Čikagu: Najmanje 7 mrtvih, 38 povređenih

Alarmantno u Čikagu: Najmanje 7 mrtvih, 38 povređenih

Politika pre 2 sata
Najmanje 7 mrtvih i 38 povređenih u Čikagu. Tramp pobesneo: "Zašto me guverner ne zove u pomoć?! Učinio bih grad bezbednim za…

Najmanje 7 mrtvih i 38 povređenih u Čikagu. Tramp pobesneo: "Zašto me guverner ne zove u pomoć?! Učinio bih grad bezbednim za jedan mesec!"

Blic pre 3 sata
Trampu prekipelo, kreće sa nacionalnom gardom na Čikago? Sve gori nakon serije pucnjava i masovnih ubistava, guvernera…

Trampu prekipelo, kreće sa nacionalnom gardom na Čikago? Sve gori nakon serije pucnjava i masovnih ubistava, guvernera brutalno isprozivao

Večernje novosti pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

GuvernerČikagoDonald TrampPolicijasadpucnjava

Svet, najnovije vesti »

Francuska zbog ekstremnih vrućina zabranila alkoholna pića: Vlada otkazala i manifestacije, vojska i hitne službe u…

Francuska zbog ekstremnih vrućina zabranila alkoholna pića: Vlada otkazala i manifestacije, vojska i hitne službe u pripravnosti

Kurir pre 2 sata
Zapad greši ako misli da može da porazi Rusiju

Zapad greši ako misli da može da porazi Rusiju

Politika pre 2 sata
Pomorski saobraćaj se i dalje odvija kroz Ormuski moreuz

Pomorski saobraćaj se i dalje odvija kroz Ormuski moreuz

Politika pre 2 sata
Alarmantno u Čikagu: Najmanje 7 mrtvih, 38 povređenih

Alarmantno u Čikagu: Najmanje 7 mrtvih, 38 povređenih

Politika pre 2 sata
Desničar Abelardo De La Espriela vodi na predsedničkim izborima u Kolumbiji

Desničar Abelardo De La Espriela vodi na predsedničkim izborima u Kolumbiji

Politika pre 2 sata