Konačno pao veliki dogovor oko Ormuskog moreuza? Ohrabrujući napredak u pregovorima SAD i Irana

Telegraf pre 2 sata  |  Telegraf.rs
Konačno pao veliki dogovor oko Ormuskog moreuza? Ohrabrujući napredak u pregovorima SAD i Irana

Iran najavio ublažavanje sankcija

Pregovori između SAD i Irana, koji su upravo završeni u Švajcarskoj, vođeni su u "pozitivnoj i konstruktivnoj atmosferi", a postignut je i "ohrabrujući napredak", navodi se u zajedničkom saopštenju posrednika Pakistana i Katara, prenosi CNN. Dve strane dogovorile su osnivanje Visokog odbora koji će imati politički nadzor nad celokupnim procesom posredovanja. Prema saopštenju, glavni pregovarači redovno će izveštavati taj odbor, dok će posebne radne grupe voditi
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