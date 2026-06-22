NATO se zaista sprema za rat sa Rusijom do 2030. godine: Upozorenje iz Rusije

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs/Tanjug
NATO se zaista sprema za rat sa Rusijom do 2030. godine: Upozorenje iz Rusije

Zamenik ruskog ministarstva spoljnih poslova Aleksandar Gruško izjavio je da je glavni cilj NATO i EU da se postigne strateški poraz Ruske Federacije, kao i da se Alijansa zaista sprema za rat sa Rusijom do 2030. godine.

Gruško je rekao za list "Izvestija" da zemlje članice NATO sprovode ozbiljne pripreme za vojni sukob sa Rusijom oko 2030. godine. "Ako pogledamo suštinu politike, njihove akcije na međunarodnoj sceni, prioritete koje su artikulisale zemlje NATO i EU, a razlika između njih iz vojne perspektive je već mala, mislim na njihove agresivne težnje prema Ruskoj Federaciji, a njihov primarni cilj je postizanje strateškog poraza Rusije. Naravno, pretpostavljamo da se oni
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