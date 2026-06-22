Ovako je Urugvaj okrenuo Zelenortska Ostrva: Senzacija poklekla, o prvom golu će se pričati zbog nefer poteza

Fudbalska reprezentacija Urugvaja je napravila veliki kiks u prvom kolu Svetskog prvenstva u fudbalu, koje se održava u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama, dok u drugom igraju protiv senzacije ovog takmičenja - Zelenortskih Ostrva.

Tim Marsela Bijelse nije dobro počeo ni ovaj meč, ali su uspeli da se vrate i okrenu rezultat. Potpuni šok se dogodio, kada je Kevin Pina Lemini zatresao mrežu Urugvaja sredinom prvog poluvremena. Namestio je loptu na nekih tridesetak metara od gola Muslere, uhvatio je zalet i raspalio je po lopti. Živi zid se razmakao, a Muslera to nije mogao da odbrani. Slutilo je na novu katastrofu Urugvaja, koji je favorit iz senke za veliki rezultat, ali je Bijelsa mogao na