Ovo je stanje u Grupi H na Mundijalu: Urugvaj može da ispadne, Zelenortska Ostrva na pragu istorije...

Telegraf pre 22 minuta  |  Telegraf.rs
Ovo je stanje u Grupi H na Mundijalu: Urugvaj može da ispadne, Zelenortska Ostrva na pragu istorije...

Kompletirano je drugo kolo u Grupi H, a videli smo i još jednu senzaciju.

Prvo je Španija slavila protiv Saudijske Arabije (4:0), što su svi očekivali, ali... Onda je usledila utakmica Zelenortskih Ostrva i Urugvaja, gde smo videli to čudo i remi - 2:2. Već u prvom kolu u ovoj grupi smo videli dva velika iznenađenja, Zelenortska Ostrva su odigrala 0:0 protiv Španije, dok su Urugvaj i Saudijska Arabija odigrali 1:1, što je samo otvorilo sve mogućnosti u nastavku. Očekivalo se da će Španija biti veliki favorit, to su dokazali, pa su i
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