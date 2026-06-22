Penjaroja dao opširan intervju: Pomenuo sledeću sezonu u Partizanu, Željka Obradovića, Duleta Vujoševića...

Telegraf pre 43 minuta  |  Telegraf.rs
Penjaroja dao opširan intervju: Pomenuo sledeću sezonu u Partizanu, Željka Obradovića, Duleta Vujoševića...

Košarkaški klub Partizan je u nedavnoj završenoj sezoni imao mnogo problema.

Otišao je legendarni Željko Obradović, umesto njega je došao Đoan Penjaroja i donekle je konslidovao redove, ali... Ostao je bez ijednog trofeja. Nedavno su se pojavile informacije da je Đoan Penjaroja produžio ugovor, ali se klub nije oglasio po tom pitanju. Sada je ovaj španski stručnjak, nekadašnji trener Barselone i Valensije dao i opširan intervju za tamošnji magazin Gigantes. Pričao je o samom dolasku u Partizan i mnogim temama. - Zatekao sam situaciju
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