Pobedili Srbiju, postali senzacija Svetskog prvenstva, ušli u istoriju i izjednačili se sa Hrvatskom

Fudbalska reprezentacija Zelenortskih ostrva prava je senzacija Svetskog prvenstva, jer u prva dva kola ima isto toliko osvojenih bodova, a rivali nisu bili nimalo laki - Španija i Urugvaj.

Vozinja je postao takođe atrakcija Mundijala, nije se proslavio sinoć, ali se u duelu sa Špancima upisao u istoriju Svetskog prvenstva. Zelenortska ostrva su sinoć došla i do prvog gola u istoriji, a uspeli su i nešto što je pošlo za rukom samo još dve reprezentacije u poslednjih 30 godina. Naime, reč je o tome da kao debitant odole protivnicima u prve dve utakmice i ne izgube. Prva je to uradila Hrvatska 19998. godine, koja je na kraju išla sve do trećeg mesta, a