Produžena uredba kojom se ograničavaju cene derivata nafte

Telegraf pre 26 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Produžena uredba kojom se ograničavaju cene derivata nafte
Vlada Srbije produžila je Uredbu o ograničenju visine cena derivata nafte i u narednih 60 dana najviša maloprodajna cena sa porezom na dodatu vrednost (PDV) za evro dizel i evro premijum BMB 95 biće u iznosu prosečne veleprodajne cene tih derivata na teritoriji Srbije uvećane za 21 dinar, dok je za evro dizel namenjen registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima ona 184 dinara Doneta Uredba o ograničenju visine cena derivata nafte, kako je objavljeno u Službenom
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