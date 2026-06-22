Spremite se! Gromovi jutros probudili ove delove Srbije: Potop ne jenjava, evo gde se sada premešta oluja

Telegraf pre 1 dan  |  Telegraf.rs
Spremite se! Gromovi jutros probudili ove delove Srbije: Potop ne jenjava, evo gde se sada premešta oluja

Nakon jučerašnjeg vrelog dana i 35 stepeni, lokalno je bilo i jakih grmljavinskih oluja sa gradom.

Iza nas je i veoma topla noć, u Vojvodini i u Beogradu i tropska, pri čemu se minimalna temperatura nije spuštala ispod 20 stepeni. Trenutne temperature kreću se od 18 na jugu do 24°C na severu Srbije, u Beogradu je 25°C. Sjenica meri 13, Kopaonik 16, a Zlatibor 18°C. Rano jutros snažan oblačni sistem formirao se iznad dela Banata i kretao se u severnoj visinskoj struji prema jugu. Rano jutros snažni pljuskovi i jaki gromovi obrušili su se na južni deo Banata,
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