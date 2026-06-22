Viktor Dimitrievski pobednik SMS glasova "Nikad nije kasno": Haos u studiju tokom proglašenja, Žika pobesneo

Telegraf pre 6 sati  |  Telegraf.rs
Viktor Dimitrievski pobednik SMS glasova "Nikad nije kasno": Haos u studiju tokom proglašenja, Žika pobesneo

U velikom finalu jubilarne jedanaeste sezone popularnog muzičkog takmičenja "Nikad nije kasno", ostvario je pobedu Viktor Dimitrijevski osvojivši najveći broj SMS glasova publike širom regiona.

On je glasanjem publike osvojio 5.634 glasova. Viktor iz se zahvalio publici i svojim najmilijima nakon glasanja. Ipak, desio se nepredviđeni "incident" tokom proglašenja. Kadar je u jednom trenutku bio na Žiki i gostima u studiju, a onda s eon obratio režiji: - Šta je ovo, šta je ovo režija? Treba da ide Viktor. - Prebacite na mene- rekla je voditeljka. Podsetimo veliko finale muzičkog takmičenja "Nikad nije kasno" bilo je 12 izvanrednih pevača. Anica Petrović
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