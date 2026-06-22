Istorijski trenutak na Svetskom prvenstvu! Lenini je ovom "bombom" postao besmrtan! (video)

VEZNI fudbaler Zelenortskih Ostrva na maestralan način postigao prvi gol "plavih ajkula" ikada na Svetskim prvenstvima.

Tanjug/AP Photo/Rebecca Blackwell Igrao se 21. minut utakmice između Urugvaja i Zelenortskih Ostrva kada je Lenini uzeo da izvede slobodan udaraca iz velike udaljenosti i nazizgled bezopasne pozicije. On se nije složio sa tom pretpostavkom i opalio je po lopti koja je prošla kroz živi zid Urugvaja što je zbunilo uspavanog Musleru koji nije na vreme reagovao za veliko slavlje Zelenorćana. Istorijski trenutak na Mundijalu pošto se na taj način ova simpatična