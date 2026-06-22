Prenos, Novi Zeland - Egipat: Salah i družina ne smeju potceniti "Ol vajtse"

ZA kraj današnjeg programa na Svetskom prvenstvu u okviru veoma zanimljive grupe "G" sastaju se Novi Zeland i Egipat. Meć počinje tri sata posle ponoći i igra se na "BS plejsu" u Vankuveru, lajv prenos možete pratiti na portalu Novosti.

Tanjug/AP Photo/Abbie Parr NOVI ZELAND - EGIPAT (početak 0.00) UOČI MEČA NAJAVA MEČA Nakon remija Belgije i Irana bez golova, situacija u grupi "G" se ozbiljno zakomplikovala. Nijedan tim do sada nije upisao pobedu, tako da se može desiti da, ukoliko bodove podele Novi Zeland i Egipat, sve četiri reprezentacija dočekaju poslednje kolo sa po dva osvojena boda. Taj "iks" daje ozbiljan značaj ovoj utakmici pošto pobeda maltene znači prolaz dalje, tako da možemo