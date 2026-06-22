Trampu prekipelo, kreće sa nacionalnom gardom na Čikago? Sve gori nakon serije pucnjava i masovnih ubistava, guvernera brutalno isprozivao

Večernje novosti pre 2 sata
Trampu prekipelo, kreće sa nacionalnom gardom na Čikago? Sve gori nakon serije pucnjava i masovnih ubistava, guvernera…

U seriji pucnjava u Čikagu najmanje sedam osoba je ubijeno, a 38 povređeno od petka uveče, saopštila je danas policija, što je navelo predsednika SAD Donalda Trampa da ponovi svoj poziv na vojnu intervenciju u trećem najvećem gradu u Sjedinjenim Američkim Državama.

Foto: Daniel Torok/White House / Zuma Press / Profimedia - Zašto me guverner Pricker ne zove u pomoć? Mogao bih da učinim Čikago bezbednim gradom za jedan mesec, a za jednu godinu, bio bi jedan od najbezbednijih! - napisao je on danas u objavi na svojoj društvenoj mreži Thruth Social. Kancelarija guvernera Ilinoisa Džej Bi Prickera, potencijalnog demokratskog predsedničkog kandidata 2028. godine, koji je više puta odbio Trampove pozive na vojnu intervenciju, nije
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