Žena je u bolnici, sada je van životne opasnosti: Jasmin Selmanović Jasko otkrio detalje saobraćajke - "Posvetio sam joj pobedu" (foto)

SVOJIM efektnim i emotivnimi nastupima Jasmin Selmanović Jasko osvojio je najviše glasova Fejsbuk publike zahvaljujući kojima je zasluženo trijumfovao u muzičkom takmičenju "Nikad nije kasno".

FOTO: Novosti Jasko je svoju pobedu posvetio supruzi, a sada je vidno uznemiren otkrio da je ona u ovom trenutku u bolnici. – Supruga i ja smo imali saobraćajnu nesreću pre neku noć kada smo se vraćali sa snimanja u Sjenicu. Ona je ovde u bolnici, imala je tešku povredu. Ali hvala Bogu, nije životno ugrožena. Oporavlja se, biće dobro ako Bog da… Van životne opsanosti je, što je najbitnije. Moglo je da bude i gore… – rekao je Jasko koji je pokušavao da prebaci fokus