Neće nam novac rešiti sve probleme

Pitanje našeg vremena nije samo ko uzima novac već i ko određuje šta smatramo dobrim životom, šta je uspeh, šta je dovoljno, šta znači biti slobodan

Kada danas pričamo o društvenim problemima, gotovo da ne postoji tema koja se ne vrati na novac. Pričamo o platama, cenama, klasnim razlikama, o tome da ljudi rade više nego ikada, a imaju osećaj da žive manje nego ikada. Koji god problem da postoji, rešenje vidimo u višku novca. Samo se o tome priča. Kada pričamo o iscrpljenosti, o tome da više nema napretka, da je sve postalo nedostupno, da se život pretvorio u beskrajno održavanje života, i dalje pričamo o tome