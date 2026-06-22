Ovako zvuči revolucija

Duran Duran, britanski bend iz Birmingema, spada u najveća imena svetskog rokenrola.

Prodali su preko sto miliona ploča, napravili MTV revoluciju svojim spotovima, napisali pesmu „A View to a Kill“ za jedan nastavak filmskog serijala o Džejmsu Bondu – i to je jedina pesma iz saundtrek kolekcije agenta 007 koja je bila broj jedan na Bilbord listi i slovi za najuspešniju. Osvojili su dva Gremija, ušli u Rock & Roll Hall of Fame i spadaju u najtiražnija imena svetske muzike. I ove godine na svojoj turneji to potvrđuju jer ih očekuje koncert u Hajd