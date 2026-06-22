Crni vikend na putevima srednjeg Banata: Jedna osoba poginula, gotovo 500 prekršaja za tri dana Crni vikend u Zrenjaninu

Volim Zrenjanin pre 1 sat
Crni vikend na putevima srednjeg Banata: Jedna osoba poginula, gotovo 500 prekršaja za tri dana Crni vikend u Zrenjaninu

Zrenjain, 22. jun 2026. – Na području Policijske uprave u Zrenjaninu tokom proteklog vikenda evidentirano je pet saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba izgubila život, dok su tri osobe zadobile lake telesne povrede.

Na području Zrenjanina policija je zadržala šezdesetogodišnjeg vozača bicikla koji je upravljao vozilom sa 1,68 promila alkohola u organizmu, dvadesetpetogodišnjeg vozača „Fijata“ sa 1,48 promila, četrdesetdvogodišnjeg vozača „Opela“, kao i tridesetčetvorogodišnjeg vozača „Citroena“, koji su vozili sa po 1,43 promila alkohola. Na području opštine Novi Bečej zadržan je pedesetosmogodišnji vozač bicikla koji je upravljao vozilom sa 2,38 promila alkohola u organizmu,
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