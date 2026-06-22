Đuro Macut: Zakon o roditelj-negovatelj u Narodnoj skupštini u julu, prve isplate od oktobra

Roditelji-negovatelji ostvariće pravo na naknadu od 65.000 dinara uz uplatu doprinosa

Zakon o roditeljima-negovateljima naći će se pred poslanicima Narodne skupštine početkom jula, a prve isplate roditeljima očekuju se od oktobra, izjavio je predsednik Vlade Srbije Đuro Macut. Predlog zakona o roditeljima-negovateljima, koji je Vlada Srbije usvojila u petak, predstavlja dugogodišnji zahtev roditeljskih udruženja i organizacija koje okupljaju porodice dece sa smetnjama u razvoju, invaliditetom i teškim hroničnim bolestima. Cilj zakona je da se