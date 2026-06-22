Od Pink Pantera do Alkatraza: Ko učestvuje u izgradnji EXPO 2027

Centar za istraživačko novinarstvo (CINS) otkriva da su na poslovima za EXPO angažovane firme saradnika i porodica bivšeg vođe surčinskog i člana zemunskog klana, osuđeni član grupe Pink Panter, kao i osoba osuđena za pomaganje u prikrivanju Arkanovog ubice. Od projekta prihoduju i sestra Aleksandra Vidojevića – Ace Rošavog, bliskog sinu predsednika Srbije i navijaču Partizana, kao i bivši vođa grupe Alkatraz osuđen za ubistvo Brisa Tatona

Istraživanje Centra za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS) pokazalo je da je na projektu Ekspo 2027 angažovano više od 200 firmi, među kojima su i kompanije iza kojih stoje saradnici i srodnici osoba iz kriminalnih krugova, kao i pojedinci povezani s političkim strukturama. Od sredine 2023. godine, kada je Srbija izabrana za domaćina specijalizovane međunarodne izložbe Ekspo 2027, na periferiji Beograda gradi se veliki sajamski i rezidencijalni kompleks,